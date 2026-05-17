Врио губернатора Брянской области отправил правительство региона в отставку

- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отправил региональное правительство в отставку.
- Правительство будет исполнять обязанности до вступления в должность нового губернатора.
ТУЛА, 17 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук отправил в отставку региональное правительство, следует из документов, размещенных на сайте правительства области.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации… постановляю… Объявить об отставке правительства Брянской области", - говорится в документе.
Уточняется, что правительство Брянской области будет осуществлять свои полномочия, то есть исполнять обязанности, до вступления в должность лица, избранного губернатором.
Президент России Владимир Путин принял 13 мая отставки губернаторов Белгородской области Вячеслава Гладкова и Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, Белгородской - Александр Шуваев.