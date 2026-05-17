В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с понедельника по субботу следующей недели в связи с аномальной жарой, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
Также, согласно оповещению центра, в регионе в воскресенье ожидается гроза с дождем.
"С 18.05 по 22.05 ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30...плюс 32 градуса)", - говорится в сообщении.
При этом в Подмосковье объявлена пожарная опасность (местами высокая - 4-й класс) до 00.00 мск понедельника.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при "оранжевом" уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.