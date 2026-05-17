В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

15:18 17.05.2026 (обновлено: 15:33 17.05.2026)
В Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и Подмосковье с понедельника по субботу следующей недели объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.
  • С 18 по 22 мая ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха плюс 30–32 градуса.
  • В Подмосковье до полуночи понедельника объявлена пожарная опасность, местами высокая — 4-й класс.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с понедельника по субботу следующей недели в связи с аномальной жарой, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
Также, согласно оповещению центра, в регионе в воскресенье ожидается гроза с дождем.
«

"С 18.05 по 22.05 ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30...плюс 32 градуса)", - говорится в сообщении.

При этом в Подмосковье объявлена пожарная опасность (местами высокая - 4-й класс) до 00.00 мск понедельника.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при "оранжевом" уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
