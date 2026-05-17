Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе
02:44 17.05.2026
Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе

Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса на следующей неделе.
  • Такая температура будет держаться с понедельника по четверг и будет на 8–9 градусов выше климатической нормы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса на следующей неделе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В центре города, в пределах Садового кольца до плюс 30 - плюс 31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, какая будет погода на следующей неделе в Москве.
Он отметил, что такая температура будет держаться с понедельника по четверг.
