Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса на следующей неделе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В центре города, в пределах Садового кольца до плюс 30 - плюс 31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, какая будет погода на следующей неделе в Москве.
Он отметил, что такая температура будет держаться с понедельника по четверг.