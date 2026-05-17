Задерживаются восемь поездов из Крыма

- Восемь пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России задерживаются в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту.
- Среди задержанных поездов — три отправленных в пятницу и пять отправленных в субботу.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России по-прежнему задерживаются в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"После временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая сегодня в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 09.00 мск в пути задерживаются восемь составов, в том числе три, отправленные в пятницу - №078 Симферополь — Санкт-Петербург - на 6,5 часов, №174 Евпатория — Москва - на 6,5 часов и №092 Севастополь — Москва - на 7 часов.
Также еще пять составов, отправленные в субботу, следуют с задержками: №098 Симферополь — Москва - на два часа, №142 Симферополь — Пермь - на три часа, а также №028 Симферополь — Москва - на два часа. Также поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург задерживается на четыре часа и №092 Севастополь — Москва - на один час.
"Остальные поезда, которые задерживались 16 мая в связи в приостановкой движения на Крымском мосту, следуют графиком, либо прибыли на станции назначения", - добавили в компании.
