В МЧС рассказали о запрете на сжигание тополиного пуха

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Введение особого противопожарного режима в Московской области предусматривает полный запрет на сжигание тополиного пуха, в том числе на приусадебных участках, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности был введен на территории Подмосковья 20 апреля.

"Особый противопожарный режим – вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим для снижения вероятности возникновения пожаров, в том числе из-за поджога тополиного пуха", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при особом противопожарном режиме запрещается не только сжигать тополиный пух, но и разводить костры, жечь мусор, траву, листву и сухостой.

"Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков", - подчеркнул представитель ведомства.