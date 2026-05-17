Песков рассказал о важности ядерного сдерживания

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны.
"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
9 ноября 2025, 14:08