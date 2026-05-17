"Перуджа" второй раз подряд стала победителем волейбольной Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянская «Перуджа» обыграла польский «Забже» и второй раз подряд стала победителем волейбольной Лиги чемпионов.
- В финале, который прошел в Турине, «Перуджа» победила со счетом 3-0.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Итальянская "Перуджа" обыграла польский "Заверце" в финале Лиги чемпионов Европейской конфедерации волейбола (CEV).
"Финал четырех" прошел в итальянском Турине. Решающая встреча завершилась со счетом 3-0 (29:27, 25:18, 25:15).
В матче за третье место турецкий "Зираат Банкасы" обыграл польский "Проект Варшава" со счетом 3-2 (20:25, 25:23, 13:25, 25:23, 15:11).
"Перуджа" во второй раз стала победителем Лиги чемпионов (2025, 2026). Клуб трижды становился чемпионом Италии и победителем клубного чемпионата мира, также команда четыре раза выигрывала Кубок Италии и семь раз - Суперкубок страны.