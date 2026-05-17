В Москве к летнему сезону подготовили более 700 пешеходных переходов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 700 подземных и надземных пешеходных переходов Москвы к летнему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Их чистили по определенной технологии с помощью спецтехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подземные переходы приводили в порядок вручную. Стены, гранитные парапеты и лестничные сходы промывали аппаратами высокого давления и щетками. При необходимости красили и ремонтировали отдельные элементы сооружений.
"Надземные переходы очищали с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции наносили моющее средство и потом смывали водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что во время работ пешеходы могли пользоваться переходами. В них выставляли ограждения, оставляя проход.
