Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил о готовности российской стороны к переговорам с Европой.
- Он выразил надежду на то, что в Европе возобладает практичный подход к диалогу.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Европе возобладает практичный подход в вопросе переговоров, российская сторона к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Будем надеяться, что там (в Европе - ред.) все-таки практичный такой подход возобладает и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этому", — сказал Песков автору ИС “Вести” Павлу Зарубину, комментируя возможность переговоров Путина с представителями Европы.
