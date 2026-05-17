02:51 17.05.2026
Стало известно количество пенсионеров в России

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2026 года составило более 40,4 миллиона.
  • Средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысяч рублей.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2026 года составило более 40,4 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,413 миллиона по состоянию на 1 апреля этого года.
Средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысяч рублей.
