Стало известно количество пенсионеров в России

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2026 года составило более 40,4 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,413 миллиона по состоянию на 1 апреля этого года.