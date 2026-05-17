Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области нашли пенсионера с внуком, заблудившихся в лесу - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 17.05.2026 (обновлено: 16:50 17.05.2026)
В Самарской области нашли пенсионера с внуком, заблудившихся в лесу

В Самарской области полицейские нашли заблудившихся в лесу пенсионера с внуком

© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиСотрудники полиции Самарской области нашли пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу
Сотрудники полиции Самарской области нашли пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
Сотрудники полиции Самарской области нашли пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Самарской области нашла пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу в субботу, сообщили в региональном ГУ МВД.
  • Их нашли недалеко от села Михайловка благодаря слаженным действиям полиции, волонтеров и местных жителей.
  • Жизни и здоровью найденных пенсионера и его внука ничего не угрожает.
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Полиция Самарской области нашла пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу в субботу, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ранее в главке сообщали, что пропали без вести мужчина 1944 года рождения и его четырехлетний внук. В субботу на автомобиле "Лада Ларгус" они уехали из дома в Советском районе Самары в направлении села Новый Буян Красноярского района. С ними удалось связаться, но установить их местонахождение в лесу не удалось.
«

"Благодаря слаженным действиям полицейских, волонтеров и местных жителей пенсионер и его внук найдены недалеко от села Михайловка. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написало ГУМВД в канале на платформе "Макс".

В полиции добавили, что к розыску привлекали опытных кинологов со служебными собаками. Были изучены записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом пути перемещения пропавших, привлекались беспилотные летательные аппараты. Активное участие в поисках приняли волонтеры и местные жители.
Сотрудники МЧС в поисках двух пропавших туристок в Карачево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Карачаево-Черкесии ищут двух заблудившихся туристок
5 мая, 13:04
 
ПроисшествияСамарская областьСоветский районСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала