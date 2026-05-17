В Самарской области нашли пенсионера с внуком, заблудившихся в лесу

САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Полиция Самарской области нашла пожилого мужчину с четырехлетним внуком, заблудившихся на машине в лесу в субботу, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ранее в главке сообщали, что пропали без вести мужчина 1944 года рождения и его четырехлетний внук. В субботу на автомобиле "Лада Ларгус" они уехали из дома в Советском районе Самары в направлении села Новый Буян Красноярского района. С ними удалось связаться, но установить их местонахождение в лесу не удалось.
"Благодаря слаженным действиям полицейских, волонтеров и местных жителей пенсионер и его внук найдены недалеко от села Михайловка. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написало ГУМВД в канале на платформе "Макс".
В полиции добавили, что к розыску привлекали опытных кинологов со служебными собаками. Были изучены записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом пути перемещения пропавших, привлекались беспилотные летательные аппараты. Активное участие в поисках приняли волонтеры и местные жители.