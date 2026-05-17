ПАОК сыграл вничью и не попал в Лигу чемпионов, несмотря на гол Оздоева - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
ПАОК сыграл вничью и не попал в Лигу чемпионов, несмотря на гол Оздоева

  • ПАОК сыграл вничью с «Панатинаикосом» в матче заключительного тура чемпионского раунда плей-офф первенства Греции по футболу.
  • ПАОК занял третье место в чемпионском раунде и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы.
  • Контракт Магомеда Оздоева с ПАОКом истекает в конце июня.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ПАОК из Салоников, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, в гостях сыграл вничью с афинским "Панатинаикосом" в матче заключительного тура чемпионского раунда плей-офф первенства Греции по футболу.
Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:2. ПАОК вел 2:0 в счете после того, как мячи забили Оздоев (30-я минута) и Анестис Миту (35). Хозяев от поражения спасли Адам Гнезда (68) и Висенте Таборда (81).
Оздоев отыграл матч целиком. На счету россиянина 8 забитых мячей в 30 матчах текущего сезона чемпионата Греции. Контракт 33-летнего россиянина с ПАОКом истекает в конце июня.
В параллельном матче пирейский "Олимпиакос" в гостях сыграл вничью со счетом 1:1 со столичным АЕКом, который ранее досрочно стал чемпионом страны.
ПАОК (64 очка) занял третье место в чемпионском раунде и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы. "Панатинаикос" (52) сыграет в отборе Лиги конференций. АЕК (72) и пирейский "Олимпиакос" (66) выступят в квалификации Лиги чемпионов.
