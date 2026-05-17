Овчинский: дом на 185 квартир строят по реновации в Бирюлеве Восточном
15:45 17.05.2026 (обновлено: 15:46 17.05.2026)
Овчинский: дом на 185 квартир строят по реновации в Бирюлеве Восточном

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Строительство жилого дома на 185 квартир для участников программы реновации стартовало в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Двухсекционная новостройка появится на месте демонтированных советских пятиэтажек на улице Загорьевской, 2/5. На данный момент на объекте на уровне четвертого этажа проводятся монолитные работы, уточнил чиновник. В архитектуре здания, цветовую гамму которого сформируют серые, бежевые и молочные оттенки, много стекла и четких геометричных линий, сообщил министр.
"Дом на 185 квартир расположен в одном из самых зеленых районов столицы: поблизости находятся Бирюлевский дендропарк и Герценский парк – с прудом и живописными аллеями. Кроме того, в шаговой доступности есть школы и детские сады, поликлиники, магазины, кафе, остановки общественного транспорта и другие необходимые объекты инфраструктуры", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По его словам, москвичи получат полностью готовые к заселению квартиры с улучшенной отделкой. Три квартиры в доме в том числе будут адаптированы для маломобильных жильцов. В целом, ЖК возводится по принципам безбарьерной среды, когда холлы запроектированы без порогов и ступеней, а входная группа находится на нулевом уровне, пояснил руководитель департамента.
На первом этаже здания есть места для хранения велосипедов и детских колясок, комната консьержа, помещения под коммерческие объекты, добавил министр. Вокруг дома, как он отметил, впоследствии оборудуют зону для отдыха, спортивную и две детские площадки. В рамках благоустройства территорию также озеленят, установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о передаче участникам программы реновации новостройки на 442 квартиры в Алексеевском районе. Всего в контур реновации в этом районе вошли 17 домов старого жилфонда, что позволит переселить в современные квартиры порядка 2,8 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч жителей столицы.
