14:53 17.05.2026
Овчинский: ЖК по проекту "Московские кварталы" построят в Соколиной Горе

© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Жилой комплекс, рассчитанный на 253 квартиры, начали строить в рамках проекта "Московские кварталы" на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора на востоке города, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В рамках проекта "Московские кварталы" начинаем возведение новостройки в районе Соколиная Гора. Односекционный дом общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров расположится по адресу проспект Буденного, 49. Всего в новостройке будет 253 квартиры, их жилая площадь превысит 13,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На данный момент на стройплощадке разрабатывают котлован, уточнил министр. Он отметил, что строительство ведется по индивидуальному проекту, архитектурно дом будет соответствовать стилю неоклассицизм. Его фасад графитового цвета украсят ряды эркеров и выступающие карнизы.
Первый этаж нового ЖК будет нежилым, впоследствии там смогут открыться востребованные коммерческие объекты: аптеки, магазины, пункты выдачи заказов, кофейни, добавил Овчинский. Для удобства жильцов в подъезде также установят четыре лифта. Придомовую территорию комплексно благоустроят, оборудовав детскую и спортивную площадки, создав зону тихого отдыха, установив во дворе со стороны улицы шумозащитный экран, обратил внимание чиновник.
В шаговой доступности от будущей новостройки расположены остановки общественного транспорта, станции метро и МЦК, детсады и школы, учреждения здравоохранения, спортобъекты, неподалеку находится Измайловский лесопарк, дополнил Овчинский.
Приобрести квартиры в ЖК на проспекте Буденного, 49 будет возможно на сайте москварталы.рф, сообщили в департаменте градполитики. Покупка жилья, возведенного по проекту "Московские кварталы", доступна по договору долевого участия на этапе строительства и по договору купли-продажи – в уже готовых объектах. На такое жилье распространяется семейная ипотека.
Городской проект "Московские кварталы" стартовал в конце мая 2025 года, напомнили в департаменте градостроительной политики. Все этапы строительства – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение – контролируются столичными властями.
