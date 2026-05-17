Овчинский: ЖК по реновации на Молодогвардейской улице в Москве готов на 70%

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации на улице Молодогвардейской в районе Кунцево на западе Москвы завершен на 70%, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительство ведется на участке по улице Молодогвардейская, 53, освободившемся после демонтажа двух пятиэтажек, уточнил министр. По его словам, в новостройке, общая площадь которой составляет около 32 тысяч квадратных метров, жилая – более 17 тысяч, запроектированы 300 квартир.

"Дом имеет высокую степень строительной готовности: полностью завершены монолитные работы, кровля готова более чем на 80%, фасады выполнены на 97%, черновая отделка – на 80%. Уже приступили к внутренней чистовой отделке: по стандарту программы реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде, с улучшенными планировками и ремонтом", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как добавили в Московском фонде реновации жилзастройки, пять квартир в новом ЖК на Молодогвардейской улице приспособлены для маломобильных жильцов. Эти квартиры сдаются с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, кладовыми для хранения кресел-колясок, ниже обычного расположенными домофонами и дверными глазками, поручнями в санузлах, пояснили в организации.

На первом этаже жилого комплекса, где размещены комната консьержа и колясочная, также предусмотрены помещения под коммерческие нужды – впоследствии там заработают объекты социальной инфраструктуры, дополнил руководитель департамента. Придомовую территорию комплексно благоустроят и озеленят, оборудовав детскую и спортивную площадки, создав зону отдыха, отметил чиновник.

Как обратил внимание Овчинский, новый ЖК в Кунцеве имеет выгодное расположение: в 12 минутах ходьбы от станции метро "Молодежная", в семи минутах от школы, в пяти от детсада, в трех от культурно-образовательного центра. Неподалеку находятся поликлиники для взрослых и детей, большой торговый центр, Москворецкий парк, перечислил глава департамента.