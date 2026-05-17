Чемпион мира Отаменди покинул "Бенфику"
16:39 17.05.2026 (обновлено: 16:53 17.05.2026)
Чемпион мира Отаменди покинул "Бенфику"

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди и полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо (слева направо). Архивное фото
  • Николас Отаменди принял решение покинуть «Бенфику».
  • Отаменди выступал в составе «Бенфики» с сентября 2020 года и продлил контракт до конца текущего сезона.
  • В прошедшем сезоне Отаменди сыграл за клуб 49 матчей и забил три гола, а за время выступления в команде выигрывал чемпионат Португалии, Кубок португальской лиги и два суперкубка страны.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины защитник Николас Отаменди принял решение покинуть "Бенфику", сообщается на сайте португальской команды.
Отаменди выступал в составе "Бенфики" с сентября 2020 года. Летом 2025 года португалец продлил контракт с "орлами" до конца текущего сезона.
"Николас Отаменди всегда был примером страсти, самоотдачи, компетентности, лидерства и профессионализма, внеся решающий вклад в завоевание трофеев. Он тронул и наполнил гордостью и благодарностью сердца болельщиков, поэтому навсегда останется частью нашей семьи, и этот дом всегда будет его домом. "Бенфика" желает ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, капитан", - говорится в сообщении команды.
В прошедшем сезоне Отаменди сыграл за клуб 49 матчей и забил три гола. За шесть лет выступлений в составе команды аргентинец выигрывал чемпионат Португалии, Кубок португальской лиги и два Суперкубка страны. Также в его активе 130 матчей и восемь голов в составе сборной Аргентины, в составе которой в 2022 году он стал чемпионом мира.
