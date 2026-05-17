Чемпион мира Отаменди покинул "Бенфику"

"Николас Отаменди всегда был примером страсти, самоотдачи, компетентности, лидерства и профессионализма, внеся решающий вклад в завоевание трофеев. Он тронул и наполнил гордостью и благодарностью сердца болельщиков, поэтому навсегда останется частью нашей семьи, и этот дом всегда будет его домом. "Бенфика" желает ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, капитан", - говорится в сообщении команды.