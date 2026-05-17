Патриарх Кирилл благословил возрождение храма в Оренбурге
07:53 17.05.2026
Патриарх Кирилл благословил возрождение храма в Оренбурге

Патриарх освятил закладной камень Спасо-Преображенского собора в Оренбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого Спасо-Преображенского собора в Оренбурге и благословил строительство храма.
  • Спасо-Преображенский собор был построен в XVIII веке, его прозвали «Золотым» из-за вызолоченных куполов и колокольней, но почти 100 лет назад он был разрушен.
  • Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил благодарность кадетам, принявшим участие в церемонии.
УФА, 17 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого Спасо-Преображенского собора в Оренбурге и благословил строительство храма, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Оренбурге будет восстановлен Спасо-Преображенский собор. Святейший патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого храма и благословил на его строительство", - написал он.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что храм был построен в XVIII веке, в народе его прозвали "Золотым" из-за того, что его купола и колокольни были вызолочены. Почти 100 лет назад он был разрушен до основания и разобран на кирпичи.
"Попытки восстановить это религиозное сооружение предпринимались не раз, и вот наконец этот исторический день настал. Рад, что с нами сегодня были десятки оренбуржцев. Многие пришли целыми семьями, чтобы своими глазами увидеть, как Золотой Спасо-Преображенский храм обретает новую жизнь", - сообщил Солнцев.
Он выразил благодарность кадетам, которые приняли участие в церемонии.
"Это государственная и военная элита России, которая всегда рядом с религией", - отметил руководитель региона.
