Патриарх Кирилл благословил возрождение храма в Оренбурге

УФА, 17 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого Спасо-Преображенского собора в Оренбурге и благословил строительство храма, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"В Оренбурге будет восстановлен Спасо-Преображенский собор. Святейший патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого храма и благословил на его строительство", - написал он.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что храм был построен в XVIII веке, в народе его прозвали "Золотым" из-за того, что его купола и колокольни были вызолочены. Почти 100 лет назад он был разрушен до основания и разобран на кирпичи.
"Попытки восстановить это религиозное сооружение предпринимались не раз, и вот наконец этот исторический день настал. Рад, что с нами сегодня были десятки оренбуржцев. Многие пришли целыми семьями, чтобы своими глазами увидеть, как Золотой Спасо-Преображенский храм обретает новую жизнь", - сообщил Солнцев.
Он выразил благодарность кадетам, которые приняли участие в церемонии.
"Это государственная и военная элита России, которая всегда рядом с религией", - отметил руководитель региона.