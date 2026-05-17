В Псковской области объявили режим беспилотной опасности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"На территории Псковской области введена беспилотная опасность. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Аэропорт Пскова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании рейсов.
