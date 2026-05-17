Во всех округах Херсонской области пропал свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", – написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома.