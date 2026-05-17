Врач назвала оптимальную порцию окрошки

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Оптимальная порция окрошки в сутки составляет около 300 миллилитров, это одна средняя тарелка, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Оптимальная порция для взрослого человека составляет 250-350 миллилитров в сутки. Это один стандартный половник или одна тарелка среднего размера", - сказала Ямилова.

Эксперт отметила, что окрошка является отличным сбалансированным блюдом с низкой калорийностью - при условии правильно подобранных ингредиентов. Он хорошо подходит в качестве основного приема пищи на обед или ужин.