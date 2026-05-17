В Одессе произошли столкновения полиции с противниками ЛГБТ*-парада.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Столкновения полиции с противниками ЛГБТ*-парада, которые называют себя сторонниками традиционных ценностей, произошли в Одессе в воскресенье, сообщил украинский "5 канал" со ссылкой на местные соцсети.

Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в воскресенье в Одессе собрался митинг против ЛГБТ*-парада. Участники представились украинским журналистам как сторонники традиционных ценностей. Один из организаторов заявил телеканалу, что планируется мирная акция без насилия и провокаций.