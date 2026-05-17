В ОП предложили ввести допуск к соцсетям только с 14 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 14 лет.
- Машаров считает, что возрастные ограничения могут помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей.
- Эксперт отметил, что использование VPN-сервисов подростками может позволить им обойти предполагаемые ограничения.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 14 лет.
"Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет", - сказал Машаров.
Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете
13 августа 2025, 13:40
Эксперт отметил, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям может помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей, однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки уже сейчас обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.
"В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети", - добавил член ОП РФ.
Машаров напомнил, что ранее в беседе с РИА Новости он предлагал ограничивать доступ к социальным сетям с 16 лет. Но, по словам эксперта, с учетом уже предпринятых мер со стороны государства, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, этот возраст можно изменить и установить ограничения с 14 лет.
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03