В Минобрнауки раскрыли, как увеличить шанс на поступление в вуз

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские вузы могут начислить абитуриенту до пятнадцати дополнительных баллов за индивидуальные достижения, что повысит его шансы на поступление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Уточняется, что индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, делятся на общие и целевые.
"Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов", - говорится в сообщении.
Так, до 10 баллов при поступлении возможно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, прохождение военной службы по призыву или по контракту.
Кроме того, дополнительные баллы может принести наличие дополнительного образования творческой или спортивной направленности, а также статус победителя (призера) национального или международного чемпионата "Абилимпикс".
"К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения", - следует из сообщения.
При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за целевые достижения начисляется пять баллов, аспирантуры – от одного до пяти баллов.
"Важно поддержать не только "олимпиадников" и лауреатов тех или иных отраслевых конкурсов, но и в целом неравнодушных людей, участвующих в гуманитарных и волонтерских проектах, людей с ограниченными возможностями, стремящимися к активной социализации и коллективному участию, патриотов, военнослужащих", - сказал РИА Новости ректор РГГУ Андрей Логинов, комментируя условия начисления дополнительных баллов.
В ведомстве также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо предоставить не позднее дня завершения приема документов.
