В Новороссийске задержали обманутого мошенниками поджигателя банка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новороссийске задержали 22-летнего местного жителя за поджог отделения банка.
- Молодой человек стал жертвой мошенников и поджег банк по их указанию, предварительно переведя им 780 тысяч рублей.
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «мошенничество».
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции города Новороссийска задержали местного жителя, совершившего поджог отделения банка по указанию мошенников, возбуждено уголовное дело, сообщает городское управление МВД России.
По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску поступило сообщение от очевидцев о возгорании в отделении банка. На место прибыли сотрудники полиции и экстренные службы, по горячим следам полицейские задержали 22-летнего местного жителя.
"Установлено, что ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел им 780 тысяч рублей. Под их влиянием он не подал заявление в правоохранительные органы и начал действовать по указанию третьих лиц, пытаясь поджечь помещения банков", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД России по городу Новороссийску.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "мошенничество". Кубанец может лишиться свободы на пять лет.
