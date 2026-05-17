Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске задержали обманутого мошенниками поджигателя банка - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 17.05.2026 (обновлено: 15:57 17.05.2026)
В Новороссийске задержали обманутого мошенниками поджигателя банка

В Новороссийске задержали поджигателя, действовавшего по указанию мошенников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске задержали 22-летнего местного жителя за поджог отделения банка.
  • Молодой человек стал жертвой мошенников и поджег банк по их указанию, предварительно переведя им 780 тысяч рублей.
  • В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «мошенничество».
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции города Новороссийска задержали местного жителя, совершившего поджог отделения банка по указанию мошенников, возбуждено уголовное дело, сообщает городское управление МВД России.
По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску поступило сообщение от очевидцев о возгорании в отделении банка. На место прибыли сотрудники полиции и экстренные службы, по горячим следам полицейские задержали 22-летнего местного жителя.
«
"Установлено, что ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел им 780 тысяч рублей. Под их влиянием он не подал заявление в правоохранительные органы и начал действовать по указанию третьих лиц, пытаясь поджечь помещения банков", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД России по городу Новороссийску.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "мошенничество". Кубанец может лишиться свободы на пять лет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Подольске задержали пенсионеров за поджог пиротехники в финорганизации
27 сентября 2025, 16:36
 
ПроисшествияНовороссийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала