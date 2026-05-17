"Ньюкасл" обыграл "Вест Хэм" в матче чемпионата Англии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ньюкасла».
- «Ньюкасл» набрал 49 очков и занимает 11-е место в таблице, а «Вест Хэм» с 36 очками идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Ник Вольтемаде (15-я минута) и Уильям Осула (19, 65). В составе проигравших отличился Валентин Кастельянос (69).
"Ньюкасл" набрал 49 очков и занимает 11-е место в таблице. "Вест Хэм" (36 очков) за тур до конца идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции и отставая от "Тоттенхэма" на два балла.
В последнем туре "Ньюкасл" сыграет в гостях с "Фулхэмом", "Вест Хэм" примет "Лидс". Все матчи тура пройдут 24 мая.
Результаты других матчей игрового дня:
"Брентфорд" - "Кристал Пэлас" - 2:2;
"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:1;
"Лидс" - "Брайтон" - 1:0;
"Эвертон" - "Сандерленд" - 1:3.