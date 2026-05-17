"Нижний Новгород" вылетел из РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
20:03 17.05.2026 (обновлено: 20:04 17.05.2026)
"Нижний Новгород" вылетел из РПЛ

"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Рубином" и вылетел из Российской премьер-лиги

  • «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Рубином» в матче заключительного тура чемпионата России по футболу со счетом 2:2.
  • «Нижний Новгород» завершил сезон на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ и покинул элиту российского футбола.
  • «Рубин» расположился на восьмой позиции турнирной таблицы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Нижний Новгород" в гостях сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу и покинул высший дивизион.
Встреча в Казани завершилась со счетом 2:2. В составе "Рубина" отличился Руслан Безруков (15-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Нижнего Новгорода" Никита Каккоев (47). У гостей дубль оформил Вячеслав Грулев (61; 65).
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Рубин
2 : 2
Нижний Новгород
15‎’‎ • Руслан Безруков
(Велдин Ходжа)
47‎’‎ • Никита Каккоев (А)
61‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Никита Каккоев)
65‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Олакунле Олусегун)
"Нижний Новгород" (23 очка) завершил сезон на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вслед за "Сочи" покинул элиту российского футбола.
"Нижний Новгород" впервые вышел в РПЛ по итогам сезона-2020/21 и с тех пор выступал в высшем дивизионе. Лучшим результатом нижегородцев стало 11-е место в сезоне-2021/22. В сезоне-2024/25 "Нижний Новгород" занял 13-ю строчку и проиграл "Сочи" в стыковых матчах, но решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) остался в высшей лиге, заменив не получившие лицензию подмосковные "Химки".
"Рубин" (43) расположился на восьмой позиции.
