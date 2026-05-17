Мусэрский провел последний матч в карьере

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский волейбольный клуб "Сантори Санбердз" перед завершением игровой карьеры.