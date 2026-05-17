Мусэрский провел последний матч в карьере
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:28 17.05.2026 (обновлено: 16:31 17.05.2026)
Мусэрский провел последний матч в карьере

Олимпийский чемпион по волейболу Мусэрский провел последний матч в карьере

Дмитрий Мусэрский. Архивное фото
  • Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский завершил карьеру.
  • В заключительном матче в карьере Мусэрского клуб "Сантори Санбердз" проиграл команде "Осака Блютеон" в решающем матче финальной серии чемпионата Японии.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский волейбольный клуб "Сантори Санбердз" перед завершением игровой карьеры.
В мае 2025 года Мусэрский продлил контракт с японским клубом "Сантори Санбердз" до конца сезона-2025/26. В январе россиянин анонсировал завершение карьеры по окончании сезона.
В заключительном матче в карьере россиянина клуб "Сантори Санбердз" проиграл команде "Осака Блютеон" в решающем, третьем матче финальной серии чемпионата Японии со счетом 0–3 (22:25, 20:25, 18:25) и потерпел поражение в серии - 1-2.
Мусэрскому 37 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды - Мировой лиги.
В России диагональный играл за "Металлоинвест" и "Белогорье". За "Санбердз" он выступает с 2018 года. Вместе с клубом россиянин стал четырехкратным чемпионом Японии по волейболу.
ВолейболСпортРоссияЯпонияЛондонЛига НацийМеталлоинвестДмитрий МусэрскийБелогорье (Белгород)
 
