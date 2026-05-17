"Реал" хочет Моуринью

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Португальский тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью заявил, что руководство мадридского футбольного клуба "Реал" ведет переговоры с его агентом Жорже Мендешем.
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью может возглавить "Реал" по окончании сезона. Нынешним главным тренером "сливочных" является Альваро Арбелоа. Он был назначен 12 января и сменил на посту Хаби Алонсо.
"Никто из нас не глуп, что бы ни говорилось. Очевидно, что что-то происходит. Но никакого контракта, никаких переговоров между президентом "Реала" и мной нет", - приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.
"У меня нет никакой информации со стороны "Реала", но никто из нас не глуп. Единственное, что существует в отношении "Реала", - это переговоры между Жорже (Мендешем), президентом (Флорентино Пересом) и руководством", - добавил португалец.
Специалист также заявил, что существует 99% вероятность того, что он останется в "Бенфике", поскольку имеет контракт с лиссабонским клубом до 2027 года.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
