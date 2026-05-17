В Москве обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 17 мая обновлен в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 28 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что прежнее достижение этого дня было на 6,9 миллиметра меньше и принадлежало 1904 году.