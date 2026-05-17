Триста бригад комплекса горхозяйства дежурят в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее комплекс городского хозяйства сообщил, что ливневый дождь, гроза, местами град и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье во второй половине дня.

Отмечается, что в связи с резким ухудшением погодных условий, вызванных прохождением локальных ливневых осадков в разных округах столицы, специалисты осуществляют мониторинг улично-дорожной сети, проводят мероприятия по устранению временных скоплений воды.

"В случае необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть", - поясняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".