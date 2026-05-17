На севере Москвы отремонтировали более 90 малоэтажных домов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 малоэтажных домов капитально отремонтировали на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Северный округ столицы знаменит невысокими зданиями, за которыми стоит большая история. Здесь завершился капитальный ремонт 92 домов высотой до четырех этажей, каждый из которых является живым отражением своей эпохи. Их восстановление стало важным этапом в сохранении уникального архитектурного облика и камерного шарма столичных дворов", - говорится в сообщении.

Один из объектов расположен по адресу: 3-й Лихачевский переулок, дом 9, корпус 1, где в 2023 году специалисты отремонтировали фасад и крышу. Еще одним невысоким зданием Северного административного округа, где прошел капремонт, является четырехэтажный дом по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 25/34, там в 2024 году обновили фасад и заменили ряд инженерных систем.