В Москве на Рязанском проспекте стартовали работы по дорожному ремонту

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к дорожному ремонту на Рязанском проспекте в Москве, они обновят более 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на всей улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Работы проводят в несколько этапов. Мастера фрезеруют существующее покрытие, восстанавливают смотровые колодцы и дождеприемные решетки, укладывают верхний слой нового асфальтобетонного полотна на проезжую часть и тротуары и наносят разметку.

« "Для этого задействовали более 80 специалистов и свыше 60 единиц техники: фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. Ранее дорожный ремонт проходил в 2022 году. На объекте истек гарантийный срок службы асфальтобетонного полотна", - поясняется в сообщении.