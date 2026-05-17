Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Рязанском проспекте стартовали работы по дорожному ремонту - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:01 17.05.2026
В Москве на Рязанском проспекте стартовали работы по дорожному ремонту

Работы по дорожному ремонту стартовали на Рязанском проспекте в Москве

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к дорожному ремонту на Рязанском проспекте в Москве, они обновят более 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на всей улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к текущему дорожному ремонту на Рязанском проспекте. Они обновят более 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на всей улице", - говорится в сообщении.
Вид на третье транспортное кольце в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Москве начались работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной
16 мая, 19:34
Работы проводят в несколько этапов. Мастера фрезеруют существующее покрытие, восстанавливают смотровые колодцы и дождеприемные решетки, укладывают верхний слой нового асфальтобетонного полотна на проезжую часть и тротуары и наносят разметку.
«
"Для этого задействовали более 80 специалистов и свыше 60 единиц техники: фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. Ранее дорожный ремонт проходил в 2022 году. На объекте истек гарантийный срок службы асфальтобетонного полотна", - поясняется в сообщении.
Основная задача текущего ремонта дорог - убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения транспорта и перепадов температуры, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение. Все работы проводят по графику и чаще в ночное время, когда машин меньше.
Пешеходы на Театральном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Москве к летнему сезону подготовили более 700 пешеходных переходов
Вчера, 17:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала