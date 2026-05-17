Силы ПВО сбили девять БПЛА на подлете к Москве

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отражена атака девяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщал о том, что сбиты беспилотники на подлете к столице.
"Отражена атака девяти беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
