Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В субботу глава города несколько раз сообщал, что на подлете к Москве сбиты беспилотные летательные аппараты.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
