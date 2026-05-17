Как сейчас живет актер "Кривого зеркала" Александр Морозов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Александр Морозов покорил сердца многочисленных зрителей образом упитанного клоуна. Но в один момент он не побоялся многое изменить в своей жизни и творчестве.

Как сложилась жизнь артиста после изменения внешности? Почему его не пускали в зону СВО?

"Я начинал как клоун и уличный артист"

Александр родился 16 июля 1973-го в Куйбышеве. Мама трудилась поваром-технологом, активно участвовала в самодеятельности и была солисткой хора. Отец работал на заводе мастером цеха.

В детстве Саша демонстрировал удивительные актерские способности, а вот учеба не задалась. Парень поступил в ПТУ № 13, где дела сложились куда лучше. Юноша обзавелся кучей грамот и благодарственных писем, окончил училище с красным дипломом по специальности "электросварщик".

В 1991-м в свой день рождения Александо поступил на режиссерский факультет Самарского государственного института культуры и искусств, став первым студентом, принятым на курс. Тогда же состоялся его дебют на улицах города.

"Я начинал как клоун и уличный артист в Самаре. <...> Мы ставили шляпу на асфальт, показывали разные номера — люди проходили мимо и нам, бедным студентам, какую-то денежку бросали", — вспоминал артист.

"Пчелка Жу-Жу" и другие

После института артист решает покорять Москву, где в 1998 году принимает участие в конкурсе американского актера Чака Норриса "Звезды ХХI века". Александр стал его лауреатом в номинации "Лучший юморист".

В насыщенной творческой биографии артиста нашлось место и преподаванию в Институте телевидения и радиовещания, и Театру клоунады Терезы Дуровой, и кулинарному шоу "Звездный холодильник".

Но известность Морозову принесли монологи и сценки "Пчелка Жу-Жу", "Дуры", "Песня про карандаши", "Семейный разговор" с Алексеем Егоровым в юмористических проектах "Аншлаг", "Смехопанорама" и "Кривое зеркало".

Похудел на 80 килограммов

В период пандемии Морозов захотел кардинально заняться здоровьем, решить проблему избыточного веса, который составлял на тот момент около 150 килограммов. По словам артиста, он уже страдал от отдышки, с трудом отрабатывал номера на сцене, а после долго приходил в себя за кулисами.

Осенью 2020-го Морозов сделал гастрошунтирование, позволившее сбросить несколько десятков килограммов и кардинально изменить внешний вид.

"Я уже к своим 45 годам просто стал развалиной. У меня здоровье просто было на нуле. <…> А сейчас я как заново родился. У меня все по-новому, у меня ничего не болит", — говорит артист.

Правда, узнаваемый клоунский образ Александра, который создавался годами, в одночасье разрушился...

Запрещали поездку в зону СВО

С самого начала СВО Александр Морозов хотел выступить перед военными, рвался на передовую, однако регулярно получал отказы.

"Мне в желании поехать в Донбасс все время отказывали. Приводили странные аргументы: „Куда вы проситесь? Там люди гибнут! А вы со своим юмором лезете! Там людям не до смеха", — рассказал Морозов.

По словам артиста, добиться своего он смог благодаря помощи земляков. Приехав в Донбасс, Александр выступил перед детьми и пообщался с военнослужащими, которые встретили его со словами: "Без шуток на передке не выжить".

Мечтает о большой роли в кино

В настоящее время Морозов продолжает совершенствоваться в профессиональном плане.

"Я сейчас ушел только в антрепризный театр. У меня много спектаклей", — говорит артист.

Также он надеется попробовать свои силы в серьезной роли в кино, но здесь он оказался заложником образа эстрадного клоуна.

"Меня редко зовут. И я понимаю, почему так. Пока на лбу еще есть некий штамп: "Ааа, это тот, из "Кривого зеркала" — толстый, смешной", — сетует Морозов.