Космический грузовик Cargo Dragon прибыл на МКС

15:13 17.05.2026
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX благополучно прибыл на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Space X.
В ночь на субботу по московскому времени грузовой космический корабль стартовал к МКС.
"Стыковка подтверждена. Dragon прибыл на МКС", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Корабль стартовал из Флориды. Dragon доставил экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
