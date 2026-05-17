Космический грузовик Cargo Dragon прибыл на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX благополучно прибыл на Международную космическую станцию МКС.
- Судно доставило экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX благополучно прибыл на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Space X.
В ночь на субботу по московскому времени грузовой космический корабль стартовал к МКС.
"Стыковка подтверждена. Dragon прибыл на МКС", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Корабль стартовал из Флориды. Dragon доставил экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
США запустили космический грузовик Cygnus XL к МКС
11 апреля, 16:50