В МККК рассказали о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.