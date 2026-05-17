На ремонт дорог после паводков выделят 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.05.2026
10:04 17.05.2026 (обновлено: 11:11 17.05.2026)
На ремонт дорог после паводков выделят 1,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев
Талая вода на полях возле автомобильной дороги
Талая вода на полях возле автомобильной дороги. Архивное фото
  • Правительство выделит 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог в Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях, поврежденных из-за паводков в 2022-2024 годах.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство выделит 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог в трех регионах, пострадавших от паводков.
Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области направят 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог, поврежденных в результате паводков в 2022-2024 годах. Распоряжение подписал <...> Михаил Мишустин", — заявили в кабмине.
Уточняется, что деньги пойдут на создание и восстановление автодорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения. Это позволит продолжить ликвидацию последствий ЧС природного характера.
В четверг на заседании правительства премьер отметил большое влияние транспортной инфраструктуры на экономику, комфорт и безопасность россиян и призвал постоянно уделять внимание этой теме.
