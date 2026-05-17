На ремонт дорог после паводков выделят 1,8 миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство выделит 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог в Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях, поврежденных из-за паводков в 2022-2024 годах.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство выделит 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог в трех регионах, пострадавших от паводков.

"В Забайкальский край , Омскую и Оренбургскую области направят 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог, поврежденных в результате паводков в 2022-2024 годах. Распоряжение подписал <...> Михаил Мишустин ", — заявили в кабмине.

Уточняется, что деньги пойдут на создание и восстановление автодорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения. Это позволит продолжить ликвидацию последствий ЧС природного характера.