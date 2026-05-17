Рейтинг@Mail.ru
Украинцы не хотят воевать за киевский режим, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 17.05.2026
Украинцы не хотят воевать за киевский режим, заявил Мирошник

Мирошник: у граждан Украины нет мотивации воевать за киевский режим

© REUTERSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© REUTERS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что у граждан Украины нет мотивации воевать за киевский режим.
  • По данным Мирошника, в 2025 году на Украине было возбуждено 311 тысяч уголовных дел за самовольное оставление воинской части, более 50 тысяч из них — за дезертирство.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мотивации воевать за киевский режим у граждан Украины нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По данным прошлого (2025 - ред.) года, 311 тысяч уголовных дел было возбуждено (на Украине - ред.) за самовольное оставление воинской части. Более 50 тысяч - это дела за дезертирство. Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры в ноябре 2025 года сообщило, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года. Всего на Украине возбудили 255 тысяч дел за самовольное оставление части и еще 56,2 тысячи - за дезертирство.
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в агрессии на Украине
Вчера, 07:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала