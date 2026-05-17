Украинцы не хотят воевать за киевский режим, заявил Мирошник

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мотивации воевать за киевский режим у граждан Украины нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По данным прошлого (2025 - ред.) года, 311 тысяч уголовных дел было возбуждено (на Украине - ред.) за самовольное оставление воинской части. Более 50 тысяч - это дела за дезертирство. Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры в ноябре 2025 года сообщило, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года. Всего на Украине возбудили 255 тысяч дел за самовольное оставление части и еще 56,2 тысячи - за дезертирство.