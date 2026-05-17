В Мексике десять человек погибли в результате вооруженного нападения

МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Десять человек, включая несовершеннолетнюю, погибли в результате вооруженного нападения в муниципалитете Теуицинго мексиканского штата Пуэбла, сообщили местные власти.

По данным местных СМИ, нападение произошло в ночь на воскресенье на ранчо в населенном пункте Тескалапа в районе Миштека-Поблана. Вооруженная группа проникла на территорию ранчо и открыла огонь по находившимся там людям, все погибшие были членами одной семьи.