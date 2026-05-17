Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на стройплощадке на Амурской улице потушили сильный пожар.
- Никто не пострадал, горели отделочные материалы.
- Движение по Северо-Восточной хорде перекрыли в обе стороны.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На строительной площадке на востоке Москвы потушили сильный пожар, сообщил столичный главк МЧС России.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в посте на платформе "Макс".
Дым от пожара на стройплощадке на востоке Москвы
3 из 3
Дым от пожара на стройплощадке на востоке Москвы
3 из 3
На Амурской улице горели складируемые отделочные материалы. Для помощи в тушении туда направили пожарный поезд. Движение по Северо-Восточной хорде перекрыли в обе стороны. Как сообщалось, угрозы объектам инфраструктуры РЖД не было.
В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС
Вчера, 00:36