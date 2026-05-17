Масалитин порадовался за российских тренеров после чемпионства "Зенита"
22:08 17.05.2026
Масалитин порадовался за российских тренеров после чемпионства "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что главным позитивным итогом завершившегося чемпионата России по футболу является победа клуба под руководством российского тренера.
В воскресенье "Зенит", который тренирует Сергей Семак, на выезде обыграл "Ростов" и 11-й раз в истории стал чемпионом России. "Краснодар", лидировавший в таблице большую часть сезона, расположился на втором месте.
"Если бы не осечка "Краснодара", чемпион был бы другой. Что хорошо в этом чемпионстве, так это то, что Семак и Мусаев - два наших тренера, которые выигрывают эти титулы. По игре, я думаю, что вопросы есть как к "Зениту", так и к "Краснодару". И, в принципе, "Локомотив" взял третье место. Он тоже особо весной себя не показал", - сказал Масалитин.
"Но с чемпионства можно сделать еще один хороший вывод. Наконец-то мы узнали, когда у клуба столетие произошло. А так бы еще не знали, еще бы играли, наверное", - отметил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о судействе и разговорах про помощь арбитров "Зениту", Масалитин заявил, что атакующая игра команды дает ей преимущество. "Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды - "Краснодар" и "Зенит" - отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим. Еще раз повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные", - добавил он.
