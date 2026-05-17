Масалитин порадовался за российских тренеров после чемпионства "Зенита"

"Но с чемпионства можно сделать еще один хороший вывод. Наконец-то мы узнали, когда у клуба столетие произошло. А так бы еще не знали, еще бы играли, наверное", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о судействе и разговорах про помощь арбитров "Зениту", Масалитин заявил, что атакующая игра команды дает ей преимущество. "Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды - "Краснодар" и "Зенит" - отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим. Еще раз повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные", - добавил он.