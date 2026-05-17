У попавшего в страшную аварию Маркеса диагностировали два перелома

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Попавший в аварию на Гран-при Каталонии серии MotoGP мотогонщик Алекс Маркес будет прооперирован в связи с двумя переломами, сообщается на странице его команды Gresini Racing в соцсети Х.
В воскресенье Маркес по ходу гонки шестого этапа чемпионата MotoGP столкнулся с соотечественником Педро Акостой, выехал за пределы трассы и, потеряв управление, на высокой скорости упал с мотоцикла и ударился об отбойник. Мотоцикл разбился вдребезги, его куски вылетели обратно на трассу. Испанцу оказали помощь, он был госпитализирован и позднее пришел в сознание.
По итогам обследования у него были выявлены краевой перелом седьмого шейного позвонка и перелом правой ключицы, которая будет стабилизирована пластиной. Спортсмену предстоит операция позднее в воскресенье.
Алексу Маркесу 30 лет. На его счету 18 подиумов в MotoGP, включая четыре победы.
