У попавшего в страшную аварию Маркеса диагностировали два перелома

В воскресенье Маркес по ходу гонки шестого этапа чемпионата MotoGP столкнулся с соотечественником Педро Акостой, выехал за пределы трассы и, потеряв управление, на высокой скорости упал с мотоцикла и ударился об отбойник. Мотоцикл разбился вдребезги, его куски вылетели обратно на трассу. Испанцу оказали помощь, он был госпитализирован и позднее пришел в сознание.