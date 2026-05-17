Санкции ЕС против главы Мариупольского театра рассмешили всю труппу

МАРИУПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Санкции Евросоюза, введенные против рэпера Тимати и против генерального директора Мариупольского театра, рассмешили всю труппу последнего, рассказал РИА Новости фигурант данных рестрикций, руководитель Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
Руководитель театра сообщил, что киевский режим периодически пополняет свои санкционные списки актерами и сотрудниками Мариупольского драмтеатра, о чем они ему и сообщают.
"Они приходят, говорят: "Поздравьте, мы на Миротворце!" Я говорю, поздравляю… Получается, с Тимати попал в санкционный список Евросоюза. Да что у меня может измениться? У меня что, счета или недвижимость за рубежом? Ну настроение ЕС мне точно поднял. Посмеялись", - заключил директор.
