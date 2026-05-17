Санкции ЕС против главы Мариупольского театра рассмешили всю труппу

Руководитель театра сообщил, что киевский режим периодически пополняет свои санкционные списки актерами и сотрудниками Мариупольского драмтеатра, о чем они ему и сообщают.

"Они приходят, говорят: "Поздравьте, мы на Миротворце!" Я говорю, поздравляю… Получается, с Тимати попал в санкционный список Евросоюза. Да что у меня может измениться? У меня что, счета или недвижимость за рубежом? Ну настроение ЕС мне точно поднял. Посмеялись", - заключил директор.