16:32 17.05.2026 (обновлено: 16:41 17.05.2026)
Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон

© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2.
  • Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш повторил рекорд чемпионатов Англии по голевым передачам за сезон, отметившись ассистом и сравнявшись с Тьерри Анри и Кевином Де Брейне.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У победителей голами отметились Люк Шоу (5-я минута), Матеус Кунья (55) и Брайан Мбемо (76). В составе гостей мячи забили Морато (53) и Морган Гиббс-Уайт (78).
Английская премьер-лига (АПЛ)
17 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ноттингем Форрест
05‎’‎ • Люк Шоу
55‎’‎ • Матеус Кунья
76‎’‎ • Брайан Мбеумо
(Бруну Фернандеш)
53‎’‎ • Морато
(Эллиот Андерсон)
78‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
(Эллиот Андерсон)
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш повторил рекорд чемпионатов Англии по голевым передачам за сезон, отметившись ассистом на Мбемо. На счету португальского полузащитника 20 голевых пасов. Он сравнялся с Тьерри Анри ("Арсенал", 2002/03) и Кевином Де Брейне ("Манчестер Сити", 2019/20).
"Манчестер Юнайтед" за тур до финиша чемпионата с 68 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, прервавший семиматчевую беспроигрышную серию "Ноттингем Форест" (43 очка) располагается на 16-й позиции.
