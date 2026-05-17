Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У победителей голами отметились Люк Шоу (5-я минута), Матеус Кунья (55) и Брайан Мбемо (76). В составе гостей мячи забили Морато (53) и Морган Гиббс-Уайт (78).
17 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш повторил рекорд чемпионатов Англии по голевым передачам за сезон, отметившись ассистом на Мбемо. На счету португальского полузащитника 20 голевых пасов. Он сравнялся с Тьерри Анри ("Арсенал", 2002/03) и Кевином Де Брейне ("Манчестер Сити", 2019/20).
"Манчестер Юнайтед" за тур до финиша чемпионата с 68 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, прервавший семиматчевую беспроигрышную серию "Ноттингем Форест" (43 очка) располагается на 16-й позиции.