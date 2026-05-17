Песков прокомментировал заявления Макрона о желании поговорить с Путиным

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обещавший позвонить президенту РФ Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что "я позвоню Путину"? Но так и не дошел до телефонной трубки", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.