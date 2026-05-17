Уровень радиации на АЭС в Абу-Даби после атаки дрона остается в норме

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уровень радиации на АЭС "Барака" в ОАЭ после утренней атаки БПЛА остается в норме, пострадавших нет, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"МАГАТЭ получило информацию от ОАЭ о том, что уровень радиации на АЭС "Барака" остается в пределах нормы и отсутствии сведений о пострадавших после того, как сегодня утром в результате удара беспилотника возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра АЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х.
Отмечается, что энергоснабжение третьего энергоблока АЭС обеспечивают в настоящее время аварийные дизель-генераторы.
В МАГАТЭ подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и находятся постоянном контакте с властями ОАЭ, а также готовы оказать помощь в случае необходимости.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил, в свою очередь, серьезную озабоченность в связи с инцидентом и предостерег о недопустимости военной активности, угрожающей ядерной безопасности.
В этой связи он вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи любых атомных электростанций, чтобы избежать угрозы ядерной аварии.