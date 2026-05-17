21:31 17.05.2026 (обновлено: 21:53 17.05.2026)
Галактионов подвел итоги после бронзы "Локомотива" в РПЛ

  • Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что команда с текущим костяком может быть выше в турнирной таблице чемпионата страны в следующем сезоне.
  • В последнем туре Российской премьер-лиги "Локомотив" проиграл ЦСКА со счетом 1:3 и завершил чемпионат на третьем месте с 53 очками.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что команда с текущим костяком может быть выше в турнирной таблице чемпионата страны в следующем сезоне.
В воскресенье в последнем туре Российской премьер-лиги железнодорожники проиграли столичному ЦСКА со счетом 1:3 и завершили чемпионат на третьем месте с 53 очками.
"Поздравляю команду - клуб впервые за пять лет взял медали. Можно было лучше, но молодые ребята. Это большой шаг в их карьере. И шаг для нас по пути к следующему сезону. Нет смысла разбирать сейчас ошибки. В раздевалке смешанные эмоции. Итоговый результат немножко перекрывает. Для сегодняшнего коллектива важно завоевать медали. Готов ли пересобрать команду? Давайте говорить о фактах. Все футболисты на сегодняшний день уходят в отпуск, и все должны вернуться в команду. Потолок команды? При наших возможностях, с русским костяком команда готова шаг вперед сделать", - сказал Галактионов журналистам.
