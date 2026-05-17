Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали 3D-сканер человека

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Компания в ОЭЗ "Технополис Москва" создала высокоскоростной 3D-сканер человека, который работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получить точную цифровую копию фигуры за 10 секунд вместо прежних 30, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает высокотехнологичные компании. Эти меры дают конкретный результат: предприятия создают передовые разработки и активно внедряют инновации в производство. Например, одна из компаний столичной ОЭЗ представила обновленную модель 3D-сканера человека. Устройство работает в три раза быстрее прежних версий", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Разработкой и производством устройства занимается компания "Тексел", которая специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами. В новой версии сканера используются статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Такой подход позволяет собирать меньше первичных цифровых помех, а всю недостающую информацию с высокой точностью достраивают математические алгоритмы искусственного интеллекта.

Программное обеспечение устройства входит в реестр министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оно способно снимать более 100 мерок тела по стандартам, которые применяются при индивидуальном пошиве одежды. С помощью полученных данных можно не только изготовить спецодежду или костюм по фигуре, но и заранее понять, как конкретная вещь будет выглядеть на человеке.

Помимо легкой промышленности и сетевого ретейла, 3D-сканеры востребованы в профессиональном спорте и медицине. Продукция предприятия экспортируется более чем в 20 стран. В 2024 году компания поставила свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ретейлеров. Кроме основной деятельности, компания занимается подготовкой кадров для столичной промышленности. С 2022 года предприятие является участником проекта "Техностажировка". В 2025-м практику на высокотехнологичных производствах ОЭЗ прошли свыше 1,7 тысячи студентов, из которых более 700 стажировались в компании "Тексел".