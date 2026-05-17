Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о попкорновой болезни легких

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Попкорновая болезнь" не связана с курением электронных сигарет, этим термином называют тяжелое хроническое заболевание легких - облитерирующий бронхиолит, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Он уточнил, что термин "попкорновая болезнь" появился в начале 2000-х годов. Тогда в штате Миссури на фабрике по производству попкорна среди сотрудников были зафиксированы случаи облитерирующего бронхиолита. У работников начали воспаляться и сужаться бронхиолы - малые дыхательные пути.
"Причиной массового заболевания стало токсическое воздействие ароматизатора диацетила (придает продуктам вкус сливочного масла - ред.)", - отметил Авдеев.
Эксперт пояснил, что поражения легких, которые специалисты видят при современных видах курения, относятся к диффузным. А облитерирующий бронхиолит - это обструкция дыхательных путей.
"Попкорновая болезнь" и EVALI, "болезнь вейперов" - это абсолютно разные проблемы. Среди курильщиков электронных сигарет встречаются редкие случаи облитерирующего бронхиолита, но эта связь не доказана", - заключил Авдеев.
