Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о попкорновой болезни легких
06:32 17.05.2026 (обновлено: 10:37 17.05.2026)
Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о попкорновой болезни легких

РИА Новости: "попкорновая болезнь" не связана с курением электронных сигарет

Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев развеял миф о «попкорновой болезни» легких, заявив, что она не связана с курением электронных сигарет.
  • Термин «попкорновая болезнь» появился в начале 2000-х годов и связан с заболеванием легких работников фабрики по производству попкорна в штате Миссури, вызванным токсическим воздействием ароматизатора диацетила.
  • «Попкорновая болезнь» и EVALI («болезнь вейперов») — это разные проблемы, и связь между курением электронных сигарет и облитерирующим бронхиолитом не доказана.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Попкорновая болезнь" не связана с курением электронных сигарет, этим термином называют тяжелое хроническое заболевание легких - облитерирующий бронхиолит, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Он уточнил, что термин "попкорновая болезнь" появился в начале 2000-х годов. Тогда в штате Миссури на фабрике по производству попкорна среди сотрудников были зафиксированы случаи облитерирующего бронхиолита. У работников начали воспаляться и сужаться бронхиолы - малые дыхательные пути.
"Причиной массового заболевания стало токсическое воздействие ароматизатора диацетила (придает продуктам вкус сливочного масла - ред.)", - отметил Авдеев.
Эксперт пояснил, что поражения легких, которые специалисты видят при современных видах курения, относятся к диффузным. А облитерирующий бронхиолит - это обструкция дыхательных путей.
"Попкорновая болезнь" и EVALI, "болезнь вейперов" - это абсолютно разные проблемы. Среди курильщиков электронных сигарет встречаются редкие случаи облитерирующего бронхиолита, но эта связь не доказана", - заключил Авдеев.
